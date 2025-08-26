Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
Metsola: Draghi ha ragione, lo status quo non basta. O cambiamo o Ue è destinata all'irrilevanza – Il video

26 Agosto 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2025 "Abbiamo bisogno di un'Europa più forte che promuove la pace, e come ha detto Draghi, la forza economica è il suo soft power ma non è più sufficiente: lo status quo non può bastare. Noi siamo davanti al bivio: o cambiamo o siamo destinati all'irrilevanza". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dal palco del Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

