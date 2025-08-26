Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Metsola: "O l'Europa cambia o siamo destinati a cadere nell'irrilevanza" – Il video

26 Agosto 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2025 "All'Europa restano solo due scelte: un cambiamento coraggioso, o una lenta e dolorosa discesa verso l'irrilevanza. Io sostengo il cambiamento, il Parlamento Europeo sostiene il cambiamento. Il cambiamento non è facile, comporta sacrificio. Dobbiamo porci le domande difficili. Vogliamo essere in grado di difenderci? Vogliamo davvero integrare i nostri mercati ed esprimere il grande potenziale che conosciamo? Vogliamo sostenere i nostri imprenditori? Vogliamo garantire il nostro modello di libera impresa e di rete di protezione sociale? La risposta è una sola: l'Europa, l'Europa che può essere e che è ora il momento di costruire" così la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola intervenendo al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Lo sfogo del capo del Papeete beach travolto dalla tempesta in Romagna: «Qui tutto devastato: dove sono quelli che rompono per il caro lettini?»

3.

Gennaro Sangiuliano e l’articolo sulla «Francia spaesata» scatena la polemica Avs: «Non può un giornalista Rai». E lui minaccia azioni legali

4.

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

5.

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato presidente per il centrodestra: chi è il sindaco FdI di Pistoia