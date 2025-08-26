Metsola: "O l'Europa cambia o siamo destinati a cadere nell'irrilevanza" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2025 "All'Europa restano solo due scelte: un cambiamento coraggioso, o una lenta e dolorosa discesa verso l'irrilevanza. Io sostengo il cambiamento, il Parlamento Europeo sostiene il cambiamento. Il cambiamento non è facile, comporta sacrificio. Dobbiamo porci le domande difficili. Vogliamo essere in grado di difenderci? Vogliamo davvero integrare i nostri mercati ed esprimere il grande potenziale che conosciamo? Vogliamo sostenere i nostri imprenditori? Vogliamo garantire il nostro modello di libera impresa e di rete di protezione sociale? La risposta è una sola: l'Europa, l'Europa che può essere e che è ora il momento di costruire" così la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola intervenendo al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev