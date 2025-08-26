Nuovi dazi Usa vs digital tax, Commistione Ue: Noi sovrani in regolamentare attività economiche – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 agosto 2025 “Penso sia utile ricordare quanto abbiamo affermato più volte: è diritto sovrano dell’Ue e dei suoi Stati membri regolamentare le attività economiche sul nostro territorio, che sono coerenti con i nostri valori democratici. Questo non faceva parte del nostro recente accordo con gli Stati Uniti. Sono questioni separate, e noi procederemo con l’attuazione dell’accordo quadro che, giustamente, non affronta questa questione”. Così il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, nel consueto briefing con la stampa a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev