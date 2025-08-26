Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
Sopralluogo Giani a Sesto Fiorentino: Lavori post-alluvione sul Rimaggio verso conclusione – Il video

26 Agosto 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) oscan, 26 agosto 2025 "Proseguono a Sesto Fiorentino i lavori sul torrente Rimaggio, in piazza del Mercato, con la demolizione del ponte. L’intervento, tra le opere di somma urgenza dopo l’alluvione del 14 marzo 2025, serve a ripristinare briglie e difese spondali e a migliorare la capacità di deflusso del torrente. Un lavoro fondamentale per la sicurezza del territorio, realizzato insieme al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e alla Regione Toscana". Lo ha detto il Presidente della Toscana Giani durane un sopralluogo a Sesto. Ig Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

