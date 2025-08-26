Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
Trump: Biden non sapeva se era vivo o morto, non era lui ad usare l'autopen – Il video

26 Agosto 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 26 agosto 2025 "Numero uno, non dovresti usare affatto l'autopen, ma se lo fai deve esserci una buona ragione, deve volerlo il Presidente. Biden non sapeva se era vivo o morto, sicuramente non l'ha voluto lui. Conosco Biden da molto tempo. Non è mai stato molto acuto, ma non è mai stato a favore delle frontiere aperte e di tutte le altre cose che hanno fatto per distruggere il Paese", lo ha detto trump parlando con i cronisti nello studio Ovale della Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

