Trump: In Corea del Sud raid contro le chiese, ne parlerò al Presidente – Il video

26 Agosto 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 25 agosto 2025 “Negli ultimi giorni ci sono state irruzioni nelle chiese in corea del sud. Irrazionali e violente perquisizioni nelle chiese da parte del nuovo Governo. Sono persino entrati nella nostra base militare e hanno ottenuto informazioni. La polizia probabilmente non avrebbe dovuto farlo, ma ho sentito cose spiacevoli. Non so se siano vere o meno, ma lo scoprirò”. Così il Presidente Trump prima dell'incontro con il Presidente della Corea del Sud Lee Jae Myung alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

