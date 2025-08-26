Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
POLITICAPunti di VistaVideo

Valditara al Meeting di Rimini: Valorizzare talenti, giovani riscoprano l'importanza della fatica – Il video

26 Agosto 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2025 La scuola "serve a valorizzare i talenti di ogni giovane e a mettere al centro la sua persona". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al Meeting di Rimini. Oggi "dobbiamo riabituare i giovani ad accettare la fatica e a trovare nel lavoro una forma di realizzazione personale", ha proseguito il ministro per cui "è importante che per i giovani il rispetto dei diritti sia" una priorità "ma non è bello che il lavoro non sia al centro delle loro aspirazioni. Dobbiamo far loro scoprire l'importanza dell'impegno". Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Lo sfogo del capo del Papeete beach travolto dalla tempesta in Romagna: «Qui tutto devastato: dove sono quelli che rompono per il caro lettini?»

3.

Gennaro Sangiuliano e l’articolo sulla «Francia spaesata» scatena la polemica Avs: «Non può un giornalista Rai». E lui minaccia azioni legali

4.

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

5.

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato presidente per il centrodestra: chi è il sindaco FdI di Pistoia