Valditara al Meeting di Rimini: Valorizzare talenti, giovani riscoprano l'importanza della fatica – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2025 La scuola "serve a valorizzare i talenti di ogni giovane e a mettere al centro la sua persona". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al Meeting di Rimini. Oggi "dobbiamo riabituare i giovani ad accettare la fatica e a trovare nel lavoro una forma di realizzazione personale", ha proseguito il ministro per cui "è importante che per i giovani il rispetto dei diritti sia" una priorità "ma non è bello che il lavoro non sia al centro delle loro aspirazioni. Dobbiamo far loro scoprire l'importanza dell'impegno". Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev