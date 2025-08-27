Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioni
Giorgia Meloni accolta dagli applausi a San Patrignano: Sono io a dover imparare qualcosa da voi – Il video

27 Agosto 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 "Voi avete applaudito me ma sono io che devo applaudire voi, siete persone che sono inciampate e si sono rimesse in piedi, e quando uscirete da qui voi avrete qualcosa da insegnare agli altri. Ci vuole una grande forza, un grande coraggio, una grande umanità per fare il percorso che state facendo. Sappiate che io sono una persona che deve imparare qualcosa da voi, in bocca al lupo per il vostro futuro". Così la premier Giorgia a San Patrignano. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

