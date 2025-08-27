Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioni
La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola visita la comunità di San Patrignano – Il video

27 Agosto 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 Accompagnata da Letizia Moratti, cofondatrice della Fondazione San Patrignano e parlamentare europea, e dalla Presidente di San Patrignano Vittoria Pinelli, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha visitato la Comunità San Patrignano. “In tutta Europa la dipendenza continua a rappresentare una delle sfide più urgenti per i nostri giovani. È una nostra responsabilità collettiva, a livello locale come a livello europeo, affiancare chi si trova in difficoltà. Qui c'è un modello di welfare per l'Europa. Organizzazioni come San Patrignano dimostrano che è possibile realizzare comunità unite per aiutarsi a vicenda. Ho visto negli occhi delle ragazze coraggio e desiderio di rinascere. Non siete soli”. ha commentato Metsola. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

