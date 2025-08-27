Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
Meloni: La droga fa schifo, tra poco vado a San Patrignano – Il video

27 Agosto 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 “Vogliamo ricostruire con i mattoni nuovi della verità, avendo anche il coraggio di dire che la droga fa schifo, distrugge la vita, ti riduce a schiavo ma dicendo anche che "se cadi nella dipendenza non sei perduto. Io sarò ospite di San Patrignano tra poco, ma ci sono moltissime realtà del genere. Noi abbiamo fatto investimenti record su questo fronte, alle realtà di recupero voglio confermare che lo Stato c'è". Così la premier Giorgia Meloni al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

