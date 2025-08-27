Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
Meloni: Meeting Rimini è come Atreju, lottiamo contro il "nulla" – Il video

27 Agosto 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi, tratto dall’opera di Thomas Stearns Eliot – trova assonanze con l’impegno del Governo. T.S. Eliot, un cristiano, un conservatore, a me molto caro. Nel racconto da cui è tratta la frase, alcuni operai costruiscono una chiesa in un deserto, una periferia urbana, un mondo vinto dal nulla, dove non c’è spazio per la tensione spirituale, abitata da individui anestetizzati. Potrei trovare similitudini con Atreju, il ragazzo de La Storia infinita che lotta contro il nulla che avanza, importante per la mia formazione culturale. In entrambe le opere, si descrivono individui senza appartenenza, i cui desideri cambiano in continuazione e in cui non c’è nulla per cui valga la pena di impegnarsi e combattere. Ho capito l’esortazione che fate a tutti noi: siamo chiamati nei deserti fisici ed esistenziali a seguire l’esempio di quegli operai, comprendere il tempo in cui si vive, calare in quel tempo i propri valori, saper agire con metodi nuovi, assaltare le tante paludi che si trovano soprattutto in Italia. Essere conservatori non significa costruire con mattoni nuovi, ma costruire con mattoni nuovi una casa che non abbiamo iniziato noi. È quello che siamo”, lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

