Pnrr, Donnarumma (Fs): Sulle ferrovie investiti oltre 15 miliardi – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 “Siamo in corso di svolgimento di questo piano e l'anno scorso abbiamo raggiunto il record storico di investimenti delle ferrovie, con 17 miliardi e mezzo di investimenti. I primi sei mesi di questo anno ci vedono già al 15% in più rispetto all'anno precedente. Se guardiamo l'avanzamento della spesa in riferimento a Pnrr, siamo oltre 15 miliardi e stiamo dando – posso dirlo con soddisfazione – il nostro contributo al raggiungimento degli obiettivi che il nostro paese ha su questo importante progetto. E il Sud è centrale nel nostro piano di investimenti da 100 miliardi di euro in 5 anni". Lo dice Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev