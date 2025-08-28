Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
Guerra Ucraina, Tajani: Attacco russo su Kiev? "Inaccettabile, valutiamo nuove sanzioni" – Il video

28 Agosto 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2025 "Inaccettabile quello che sta facendo la Russia, che sta facendo bombardamenti indiscriminati e non operazioni militari. Qui si attacca la popolazione civile. Valuteremo se ci sarà la possibilità di infliggere ulteriori sanzioni alla Russia e credo che si debbano infliggere sanzioni di tipo finanziario. Noi non siamo contrari a nuove sanzioni ma sono decise a livello comunitario" così il Ministro Tajani, nel corso della conferenza stampa a seguito del Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

