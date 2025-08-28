Guerra Ucraina, Trump: Zelensky non è innocente, il tango si balla in due – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 28 agosto 2025 Vorrei che la guerra si fermasse. Voglio che le uccisioni si fermino. Non ci sarà una guerra mondiale, ma sarà una guerra economica, e una guerra economica sarà dura, e sarà dura per la Russia. E io non voglio questo adesso. Bisogna anche vedere come si comporterà Volodymyr Zelensky in futuro. Non è esattamente innocente neanche lui… ci vogliono due persone per ballare il tango, e lo dico sempre, bisogna mettere insieme le parti", lo h detto il Presidente Usa Donald Trump durante la riunione di gabinetto. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev