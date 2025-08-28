Guerra Ucraina, Zelensky: "Putin preferisce uccidere bambini che fare passi per la pace" – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 28 agosto 2025 "Per tutto il giorno, in diverse aree di Kyiv, sono continuati i lavori di soccorso e la rimozione delle macerie dopo l’attacco russo. È stato uno dei più grandi attacchi: quasi 600 droni, 31 missili, compresi missili balistici. Al momento si sa di 19 morti, di cui quattro bambini a Kyiv. Le mie condoglianze a tutte le famiglie e ai loro cari. Questo attacco dimostra chiaramente che gli obiettivi della Russia non sono cambiati. Vogliono continuare la guerra, colpiscono non solo la nostra gente, le nostre città e comunità. La Russia oggi colpisce tutti nel mondo che desiderano la pace. È un attacco contro l’Ucraina, un attacco contro l’Europa. È anche un attacco contro il presidente Trump e altri attori globali. A Washington abbiamo sentito dire che Putin sarebbe pronto a porre fine alla guerra, a un incontro a livello di leader per discutere le questioni chiave. Ma sceglie i missili balistici invece di veri passi verso la pace. Uccide bambini pur di non parlare di quando e come potrà arrivare la pace" così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev