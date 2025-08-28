Manovra, Lollobrigida: "Dobbiamo usare bene le risorse per rendere l'Italia più forte" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2025 "Ho sentito il collega Giorgetti, è impegnatissimo al Ministero perché sta lavorando, come ha lavorato in tutti questi mesi, per rendere l'Italia più forte. Bisogna spendere bene le risorse che si hanno e riuscire a mettere a terra le risorse che vengono previste nelle Leggi finanziarie. È quello che abbiamo voluto fare, per esempio, in agricoltura. Il mio ministero passa in questi due anni e mezzo dal 54% di capacità di impegno al 79%. Abbiamo svuotato i cassetti da risorse non spese che risultavano, quindi, impegnate in termini di bilancio complessivo dello Stato, ma che non venivano erogate a cittadini e imprese. Spendere bene, riuscire a garantire un'economia forte e a rendersi più credibili per poi risparmiare, è il nostro obbiettivo. Confido che Giorgetti continui con questo eccezionale lavoro che sta facendo" così il Ministro Lollobrigida, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev