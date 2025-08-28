Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioni
Salvini: Se ci siamo sentiti con Meloni? Sì, ma è guardonismo giornalistico – Il video

28 Agosto 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 28 agosto 2025 “Questo non è giornalismo, è guardonismo d’agosto. Io penso che qua la gente voglia sapere che cosa sta facendo il Governo per cambiare le loro vite, non quando uno si vede, quando si sente. E quindi sì, ci siamo sentiti, però non cambia come ci sentiamo quasi tutti i giorni per lavoro”. Così Matteo Salvini al Meeting di Rimini. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

