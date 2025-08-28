Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
Tajani: Dal 2026 concorso in diplomazia aperto a tutte le facoltà – Il video

28 Agosto 2025 - 21:45
(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2025 “La carriera diplomatica è una delle più ambite in assoluto. Dal 2026 il concorso in Diplomazia sarà aperto a tutti i corsi di laurea. Ci sarà un esame comune per tutti, poi la specializzazione, come succede ad esempio nelle Accademie militari”. Lo ha affermato il Ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei Ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

