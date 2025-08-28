Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
Tajani: Consiglio dei Ministri ha approvato riforma Farnesina per rafforzare export – Il video

28 Agosto 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2025 “Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato in via definitiva la riforma del Ministero degli Esteri. Come sapete il ministero ha avuto anche la competenza del commercio internazionale e di fronte a questo cambiamento e quanto sta accadendo nel mondo sul commercio internazionale, e visto che questo rappresenta più del 30 per cento del Pil, e che c’è una strategia del governo per rinforzare la presenza del nostro export nel mondo per arrivare a 700 miliardi nel 2027, serviva organizzare il ministero”. Lo ha affermato il Ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei Ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

