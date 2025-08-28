Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioni
Tajani riceve Ministro Esteri Arabia Saudita: Riad inserita nel nostro piano export – Il video

28 Agosto 2025 - 17:45 Redazione


(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2025 "I rapporti commerciali tra Italia e Arabia Saudita sono molto positivi, l'ho inserita nel piano per l'export italiano, le imprese del nostro paese sono pronte a condividere il saper fare. Siamo pronti a rafforzare la collaborazione con Riad nell'ambito della Via del Cotone e del Corridoio IMEC, considerato il ruolo fondamentale che l'Arabia Saudita può svolgere nella realizzazione del progetto". Così il vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando l'omologo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, a Villa Madama. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

