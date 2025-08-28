Von der Leyen: "Indignata per gli attacchi russi a Kiev" – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 agosto 2025 “Si è trattato del più letale attacco con droni e missili contro la capitale da luglio ed è stato un attacco anche alla nostra delegazione. Ho appena parlato con il nostro vice ambasciatore e sono sollevata dal fatto che nessuno del nostro staff è stato ferito. L’attacco di ieri sera ha colpito nelle immediate vicinanze della missione diplomatica, la rappresentanza della nostra Unione. Due missili hanno colpito a una distanza di 50 metri della delegazione in 20 secondi. L’attacco di ieri a Kiev è un altro triste promemoria di ciò che è in gioco. Dimostra che il Cremlino non si fermerà davanti a nulla per terrorizzare l’Ucraina, uccidendo alla cieca civili, uomini, donne e bambini, e prendendo di mira persino l’Ue”, lo ha detto la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev