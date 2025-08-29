Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Guterres (Onu): "A Gaza Infinito catalogo di orrori. La carestia è una catastrofe attuale – Il video

29 Agosto 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 29 agosto 2025 “Abbiamo assistito ad altri attacchi israeliani inaccettabili, incluso quello avvenuto all’inizio di questa settimana all’ospedale Nasser di Khan Younis. Un attacco è stato seguito da un altro, uccidendo civili, tra cui personale medico e giornalisti che stavano svolgendo il loro lavoro essenziale. Il tutto sotto gli occhi del mondo. So che molti dei giornalisti qui presenti, insieme a noi, hanno perso cari colleghi. Questi attacchi fanno parte di un catalogo infinito di orrori. Bisogna assumersi le proprie responsabilità. Gaza è piena di macerie, piena di cadaveri e piena di esempi di quelle che potrebbero essere gravi violazioni del diritto internazionale. Gli ostaggi presi da Hamas e altri gruppi devono essere rilasciati e il trattamento atroce che sono stati costretti a subire deve cessare. I civili devono essere protetti. Diciamolo chiaramente: i livelli di morte e distruzione a Gaza non hanno eguali negli ultimi tempi. La carestia non è più una possibilità incombente: è una catastrofe attuale”. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ai giornalisti presso le Nazioni Unite. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni Marche 2025, la guida completa: quando si vota, chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi

2.

Le due politiche del Pd sul forum di foto hard, la scoperta di Alessandra Moretti e Valeria Campagna: le accuse dopo il caso «Mia moglie»

3.

Il Meeting di Cl promuove Meloni e “perdona” la linea dura sui migranti: «Famiglie, scuola e sanità, ora dal governo le risposte»

4.

Matteo Renzi è milionario, ma lascia poco alla società di consulenza con i figli che ora sperano nel boom di contratti dopo che la Meloni li ha vietati a papà

5.

L’ex marito di Maria Rosaria Boccia: «Picchiava anche me. E mi ha detto di essere incinta»