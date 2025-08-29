Tajani: Costruire lo Stato palestinese con missione tipo Unifil – Il video

(Agenzia Vista) Danimarca, 29 agosto 2025 "Noi riteniamo che si possa arrivare a costruire lo Stato palestinese attraverso un'azione simile a quella dell'Unifil, con una presenza militare, una missione militare sotto le bandiere delle Nazioni Unite e siamo disposti a parteciparvi. È una missione a guida araba. Ieri incontrando il ministro degli esteri saudita ho detto che noi saremmo ben lieti se fosse una guida saudita. Però c'è molto da lavorare, cioè prima di arrivare al cessate il fuoco". Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a Copenaghen. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev