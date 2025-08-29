World Meeting on Human Fraternity 2025 a Roma con il Cardinale Mauro Gambetti e Padre Enzo Fortunato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2025 La fraternità non è solo il risultato di condizioni di rispetto per le libertà individuali, e nemmeno di una certa regolata equità. La fraternità ha qualcosa di positivo da offrire alla libertà e all’uguaglianza”. Così si legge nell’enciclica Fratelli tutti, un invito a riscoprire la forza generativa della fraternità nel mondo di oggi. È proprio da questo spirito che prende vita il World Meeting on Human Fraternity 2025, giunto quest’anno alla sua terza edizione. L’appuntamento, promosso dalla Basilica di San Pietro, è fissato per venerdì 12 e sabato 13 settembre a Roma e vedrà uomini e donne in dialogo in 15 tavoli tematici, veri e propri laboratori di confronto e progettazione. “Il nostro umile intento è quello di proporre al mondo l’orizzonte della fraternità quale chiave di volta per un nuovo ordine politico, un nuovo ordine economico e un nuovo ordine sociale all’esistenza umana. Il principio della fraternità universale può offrire le coordinate per scrivere la storia di questo cambiamento epocale in modo costruttivo: attento alle persone, rispettoso delle differenze, in armonia con il creato e garante della libertà e della pari dignità di ogni essere umano. Come ha rammentato Papa Leone XIV nella sua omelia d’inizio pontificato: “Fratelli, sorelle, questa è l’ora dell’amore! Insieme, come unico popolo, come fratelli tutti, camminiamo incontro a Dio e amiamoci a vicenda tra di noi”, ha dichiarato il Cardinale Mauro Gambetti. “In particolare la comunicazione, sempre più spesso ridotta a terreno di scontro e propaganda, è oggi chiamata a riscoprire la sua vocazione originaria: servizio alla comunità, tutela del bene comune e difesa della verità, per questo abbiamo definito il tavolo tematico dedicato alla Comunicazione e Informazione il G20 ell’Informazione”, ha commentato Padre Enzo Fortunato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev