Caro caffè, Benevento in cima alle classifiche. Il sindaco Mastella: «Non so quanto costi, me lo offrono sempre. Ma la questione è seria»

Il primo cittadino ha un consiglio per i beneventani: «Se in un bar costa troppo, non andateci e fatelo sapere in giro»

Se negli scorsi giorni si parla molto di Benevento è perché lì, nella Campania dove il caffè è «vita, esistenza, filosofia e rito», una tazzina di espresso la si paga più che a Bolzano. Il prezzo delle materie prime è schizzato in alto tanto da minacciare di far raggiungere i 2 euro a tazzina in qualche locale, ma il due volte sindaco Clemente Mastella se ne lava le mani: «Non so neanche quanto costi, non me lo lasciano mai pagare». Sulla questione ha comunque da dire perché – assicura a Repubblica – «ho chiesto ai miei collaboratori. La questione è seria, mica uno scherzo».

Il prezzo di una tazzina di caffè

In giro si parla di «tazzulelle» a minimo un euro e cinquanta, figuriamoci poi se sono bevute al tavolo e non al bancone. Ma la situazione, almeno lungo corso Garibaldi, sembra leggermente differente. Di caffè a 1,50 non se ne vede nemmeno l’ombra: «Quel prezzo qui a Benevento non lo chiede nessuno. Sarebbe assurdo per il tenore di vita delle persone», assicura ancora il primo cittadino Mastella. «Io non ho un potere di controllo su quanto applicano i bar, due anni fa quando dal Comune chiedemmo a “Mister prezzi”, l’organismo del governo, di vigilare. Non ci hanno mai risposto».

Il rialzo dei prezzi

Il rialzo dei prezzi, però, è quanto più di concreto ci possa essere. «Abbiamo dovuto farlo pochi mesi fa, ma non come dicono in televisione sennò qui ci sarebbe il deserto», dicono i gestori di un locale. «Nessuno chiede quelle cifre. Benevento si è impoverita, come potremmo fare?». Altri proprietari di bar del luogo confermano: «l costo delle materie prime è sempre più alto, da una settimana all’altra ci sono balzi incredibili». Ma sono in primis i clienti a far capire che le difficoltà in futuro potrebbero acuirsi: «Da noi è forte, stretto, è il vero espresso, se aumentano i prezzi mi ci vuole il mutuo per sedermi al bar». Nel caso in cui una tazzina iniziasse a costare troppo, Clemente Mastella ha la ricetta perfetta: «Non andateci e fatelo sapere in giro».