Xi Jinping: Cina pronta a a rafforzare la fiducia politica reciproca con Russia e Mongolia – Il video

02 Settembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Pechino, 02 settembre 2025 “La Cina è pronta a rafforzare la fiducia politica reciproca con Russia e Mongolia, a sostenere l'obiettivo originario della cooperazione, a eliminare gli ostacoli esterni e a promuovere congiuntamente uno sviluppo di alta qualità della cooperazione trilaterale.” Così il Presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro trilaterale con il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente della Mongolia Ukhnaa Khurelsukh a Pechino. Courtesy: Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

