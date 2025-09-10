Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Ciriani: Solidarietà a Qatar, attacco di Israele inaccettabile – Il video

10 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2025 “Ritengo infine necessario ribadire la solidarietà espressa ieri dal presidente Meloni allo Stato del Qatar. L'attacco di ieri e la violazione della sovranità di uno Stato, il Qatar, che non è parte del conflitto e che al contrario è da tempo impegnato insieme a Stati Uniti ed Egitto in una preziosa opera di mediazione, sono inaccettabili.” Così il ministro per I rapporti con il Parlamento Luca Ciriani durante il Question Time alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

