Guerra Ucraina, Von der Leyen: Dobbiamo costruire un muro di droni – Il video
(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 “Dobbiamo investire nella sorveglianza spaziale in tempo reale, in modo che nessun movimento di forze passi inosservato. Dobbiamo rispondere all'appello dei nostri amici baltici e costruire questo muro di droni.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione europea a Strasburgo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev