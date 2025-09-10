Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Milano, 31enne accoltellato nella notte: non è in pericolo di vita

10 Settembre 2025 - 11:32 Ugo Milano
milano accoltellamento polizia ambulanza stazione centrale
L'uomo, originario del Gambia e irregolare, ha dichiarato di non aver riconosciuto i suoi aggressori. Ora è ricoverato al Niguarda in codice giallo

È in condizioni gravi, ma non rischierebbe la vita, un uomo di 31 anni accoltellato nella notte a Milano. L’aggressione è avvenuta poco prima dell’1.30 in via Vitruvio all’angolo con piazza Duca d’Aosta, vicino alla Stazione Centrale. L’uomo, originario del Gambia e irregolare, è stato colpito con più fendenti inferti con un’arma da taglio, presumibilmente un coltello. Immediato l’intervento del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica per trasportarlo in ospedale.

L’uomo è stato ricoverato al Niguarda in codice giallo

Secondo quanto riferito dalla stessa vittima agli uomini delle volanti, il 31enne sarebbe stato avvicinato da due nordafricani mai visti prima, che lo hanno colpito al petto, alla scapola e al braccio sinistro. La Polizia di Stato indaga sull’episodio per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Intanto, l’uomo è stato ricoverato all’Ospedale Niguarda: segnalato come codice giallo, il 31enne non è in pericolo di vita.

