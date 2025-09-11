Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Calenda: Attacco della Russia su Polonia è politico, per testare solidità Nato – Il video

11 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “Ieri per la prima volta, un Paese della NATO è stato attaccato dalla Russia e non possiamo non pensare che questa sia la priorità numero uno. Io non penso che sia stato un attaccato come obiettivo militare, quell'attacco è un attacco politico, lungamente aspettato, per testare la solidità della Nato, dell'Unione europea.” Così il senatore di Azione, Carlo Calenda, durante il suo intervento in Senato, in occasione dell'informativa del Vicepremier sui recenti sviluppi della crisi in Ucraina e in Medio-Oriente. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

