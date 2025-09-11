Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Claudio Casini (Commissione Ue): "Von Der Leyen ha posto importanti questioni geopolitiche" – Il video

11 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2025 "Oggi si è svolto il discorso della presidente Ursula Von der Leyen. Questo è sempre importante, ma oggi lo è di più per la questione geopolitica complessa che stiamo vivendo. L'Ue ha bisogno di essere più dipendente e forte perché è in lotta per la sua sopravvivenza. Von der Leyen ha poi citato quanto accaduto la scorsa notte in Polonia per evidenziare che l'aggressione russa continua e l'Europa deve essere pronta ad agire" così Claudio Casini, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, a margine dell'evento a Spazio Europa in cui è stato ascoltato e commentato il discorso sullo stato dell'Unione da parte della Presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

