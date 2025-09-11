Gaza, Tajani: Ferita aperta per comunità internazionale, tragedia sempre più inaccettabile – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “La tragedia di Gaza continua a rappresentare una ferita aperta per tutta la comunità internazionale. Quello che accade nella Striscia è sempre più inaccettabile.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa sui recenti sviluppi della crisi in Ucraina e in Medio-Oriente, in Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev