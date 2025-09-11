Milano, asilo nido pubblica le foto dei bimbi online: «Chi rifiuta non può iscriversi». Multa da 10mila euro dal Garante

La vicenda è emersa dopo la segnalazione di un genitore che era stato costretto a firmare una liberatoria per iscrive la figlia. «L'interesse dei minori prevale sul consenso fornito dai genitori»

Quando ha provato ad iscrivere la figlia a un asilo nido gli è stato imposto di firmare il consenso per la raccolta e l’utilizzo delle foto della bambina. Per questo motivo un genitore si è rivolto al Garante per la protezione dei dati personali che ha sanzionato per 10 mila euro un asilo nido di Rho per aver diffuso online fotografie dei piccoli alunni. Oltre alla multa, l’Autorità ha anche imposto il divieto di continuare con la pubblicazione delle immagini e la cancellazione di tutto il materiale già pubblicato sui canali dell’asilo. Il provvedimento, risalente allo scorso 10 luglio ma reso noto solo oggi, mercoledì 10 settembre, conteneva anche la segnalazione di un impianto di videosorveglianza attivo durante le attività scolastiche, una pratica vietata dalle norme a tutela della privacy e dallo Statuto dei lavoratori.

I contenuti pubblicati online

Stando a quanto riporta il Garante, è emerso che l’asilo aveva pubblicato sul sito web e su Google Maps numerose foto dei bambini, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in diversi momenti della giornata, inclusi contesti particolarmente delicati come il sonno, i pasti, il cambio del pannolino e persino i massaggi infantili. Una scelta che, secondo l’Autorità, esponeva i minori a rischi ai quali non potevano opporsi: dalla perdita di controllo delle immagini alla possibilità che venissero riutilizzate per scopi illeciti.

«Il consenso dei genitori non era valido»

Il Garante ha anche chiarito che il consenso dei genitori non poteva essere considerato valido, poiché non libero né consapevole: chi non firmava, infatti, non poteva iscrivere il figlio all’asilo. Ma soprattutto, a prevalere deve essere sempre il superiore interesse del minore, che non può essere sacrificato per finalità promozionali della struttura. Anche il sistema di videosorveglianza, acceso durante l’orario scolastico ed esteso a educatori, genitori, fornitori e visitatori, è stato ritenuto illecito: mancavano le necessarie autorizzazioni e non erano rispettate le garanzie previste dalla normativa.