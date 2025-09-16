Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
SCUOLA E UNIVERSITÀErasmusGazaIsraeleMedio OrientePalestinaPiemonteTorinoUniversità

«L’Idf è l’esercito più pulito al mondo». Il Politecnico di Torino interrompe ogni rapporto con il prof israeliano: «Inaccettabile esternazione»

16 Settembre 2025 - 20:19 Ugo Milano
embed
Il prof teneva un modulo del dottorato in elettronica delle comunicazioni, con 16 lezioni da docenti stranieri

Ha parlato dell’Idf come dell’esercito «più pulito al mondo», di fronte agli iscritti di un corso di dottorato al Politecnico di Torino. Le parole al centro della bufera sono quelle di Pini Zorea, docente dell’università israeliana di Braude e ospite all’ateneo di Torino. Il Politecnico ha subito precisato che «il corso è di sua esclusiva titolarità senza alcuna collaborazione con l’Università di Israele», poi ha condannato quanto detto dal professore e sospeso la collaborazione didattica. Il corso del docente faceva parte del programma Erasmus+ e la lezione riguardava il dottorato in Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, attivo dal 2022.

La condanna del rettore

«Appena venuto a conoscenza dell’inaccettabile esternazione, ho disposto, con effetto immediato, l’interruzione del modulo e la cessazione di ogni rapporto con il docente» ha commentato il rettore Stefano Corgnati. «Il Politecnico, anche attraverso i suoi organi di governo, ha da sempre condannato ogni forma di violenza, ripudiando la guerra e esprimendo sdegno e riprovazione per il continuo massacro della popolazione civile a Gaza». Il Politecnico di Torino si era di recente diviso su una mozione che puntava a interrompere i rapporti con le università israeliane.

Foto copertina: ANSA / ALESSANDRO DI MARCO | Paolo Corgnati rettore del Politecnico di Torino

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Viene bocciata a 12 anni per le troppe assenze, ma per il Tar va promossa: «Alle medie la regola è la promozione»

2.

La docente che fa 150 chilometri al giorno per insegnare. E scrive a Valditara: «Paghi lei»

3.

La stretta sui cellulari di Valditara scatena l’ironia degli studenti su TikTok: telefoni dei nonni sulle cattedre, Nokia 3310 e Nintendo riesumati – I video

4.

Caos all’Università di Torino, annullato il test d’ingresso di Scienze della Formazione: non ci sono abbastanza prove per i 1600 studenti

5.

«Si è ucciso per bullismo», il fratello del 15enne Paolo scrive a Valditara: avviate due ispezioni. L’ultimo messaggio ai compagni di classe

leggi anche
rino casella unipi
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Pisa, parla il professore accusato di sionismo: «Io preso a calci e pugni, la violenza non deve mai entrare nelle università»

Di Ugo Milano
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Blitz degli studenti pro-Pal all’Università di Pisa, interrotta la lezione di un prof: «Sionista». Lui resta contuso, la ministra Bernini gli telefona

Di Ygnazia Cigna
concorso scuola
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Caos all’Università di Torino, annullato il test d’ingresso di Scienze della Formazione: non ci sono abbastanza prove per i 1600 studenti

Di Alba Romano