Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ESTERIAeroportieasyJetFranciaInchiesteIncidenti aereiNizza

Nizza, disastro aereo evitato per appena tre metri: Airbus sbaglia pista di atterraggio e sfiora un altro velivolo pronto a decollare

23 Settembre 2025 - 19:44 Ugo Milano
embed
incidente sfiorato Nizza
incidente sfiorato Nizza
Domenica 21 settembre, un Airbus A320 della compagnia tunisina Nouvelair ha rischiato di schiantarsi contro un aereo easyJet all’aeroporto di Nizza. Aperta un’indagine per chiarire le responsabilità

Un incidente aereo è stato evitato per un soffio domenica sera, 21 settembre, all’aeroporto di Nizza. Un Airbus A320 della compagnia tunisina Nouvelair, decollato da Tunisi, doveva atterrare sulla pista 4 sinistra, ma per un errore si è allineato sulla 4 destra, parallela e distante circa 300 metri. Alla stessa ora, un A320 di easyJet si stava preparando al decollo dalla pista 4 destra verso Nantes. L’aereo tunisino passa sopra al jet della low cost britannica. Nel suo punto più basso tocca i 15,24 metri. La punta della coda dell’A320 si trova a 11,75: la differenza è di 3,49 metri.

I testimoni a bordo

«All’improvviso abbiamo sentito forti vibrazioni e rumori in cabina», ha raccontato un passeggero al quotidiano locale Nice Matin. Sei secondi dopo, l’aereo di Nouvelair ha ripreso quota e, sedici minuti più tardi, ha atterrato correttamente sulla pista 4 sinistra. L’A320 di easyJet ha annullato il decollo e fatto ritorno al terminal, con il volo successivamente cancellato. Secondo quanto confermato da un portavoce dello scalo, è stato commesso un errore da parte dei piloti tunisini.

Aperta un’inchiesta dopo l’incidente sfiorato

Il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot ha chiesto al Bea (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses) di avviare un’inchiesta approfondita. Una squadra di quattro investigatori si è recata sul posto e ha scaricato i dati delle scatole nere dei due velivoli. «La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la massima priorità», ha dichiarato in una nota easyJet, confermando la piena collaborazione con le autorità. Al momento, Nouvelair non ha rilasciato commenti ufficiali.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Cosa annuncerà Donald Trump sull’autismo: «Ci dev’essere qualcosa di artificiale»

2.

Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni

3.

Francia, il politico cattolico beccato con un escort boy e il sindaco che voleva ricattarlo con soldi pubblici

4.

Gli Usa pronti a sanzioni contro la Cpi per le indagini su Israele. Hamas chiede a Trump «60 giorni di tregua per il rilascio di metà degli ostaggi»

5.

Russia-Ucraina, Tusk avverte Mosca: «Abbatteremo i velivoli che violano i confini»

leggi anche
aeroporto cyber attacco
ESTERI

Cyberattacco agli aeroporti europei, Bruxelles in tilt ancora senza soluzione. A Londra più di 100 voli in ritardo, disagi a Berlino

Di Valentina Romagnoli
Volo Air France bloccato in aria
ESTERI

In volo circolare per un’ora senza poter atterrare, dalla torre di controllo nessuna risposta e la pista è buia: «Si è addormentato»

Di Giulia Norvegno
british airways pilota ubriaca
ESTERI

La pilota della British Airways ubriaca in volo: cacciata dall’aereo, aggredisce pure i poliziotti

Di Alba Romano