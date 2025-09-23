Nizza, disastro aereo evitato per appena tre metri: Airbus sbaglia pista di atterraggio e sfiora un altro velivolo pronto a decollare

Domenica 21 settembre, un Airbus A320 della compagnia tunisina Nouvelair ha rischiato di schiantarsi contro un aereo easyJet all’aeroporto di Nizza. Aperta un’indagine per chiarire le responsabilità

Un incidente aereo è stato evitato per un soffio domenica sera, 21 settembre, all’aeroporto di Nizza. Un Airbus A320 della compagnia tunisina Nouvelair, decollato da Tunisi, doveva atterrare sulla pista 4 sinistra, ma per un errore si è allineato sulla 4 destra, parallela e distante circa 300 metri. Alla stessa ora, un A320 di easyJet si stava preparando al decollo dalla pista 4 destra verso Nantes. L’aereo tunisino passa sopra al jet della low cost britannica. Nel suo punto più basso tocca i 15,24 metri. La punta della coda dell’A320 si trova a 11,75: la differenza è di 3,49 metri.

I testimoni a bordo

«All’improvviso abbiamo sentito forti vibrazioni e rumori in cabina», ha raccontato un passeggero al quotidiano locale Nice Matin. Sei secondi dopo, l’aereo di Nouvelair ha ripreso quota e, sedici minuti più tardi, ha atterrato correttamente sulla pista 4 sinistra. L’A320 di easyJet ha annullato il decollo e fatto ritorno al terminal, con il volo successivamente cancellato. Secondo quanto confermato da un portavoce dello scalo, è stato commesso un errore da parte dei piloti tunisini.

Aperta un’inchiesta dopo l’incidente sfiorato

Il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot ha chiesto al Bea (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses) di avviare un’inchiesta approfondita. Una squadra di quattro investigatori si è recata sul posto e ha scaricato i dati delle scatole nere dei due velivoli. «La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la massima priorità», ha dichiarato in una nota easyJet, confermando la piena collaborazione con le autorità. Al momento, Nouvelair non ha rilasciato commenti ufficiali.