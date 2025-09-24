Attacco a Flotilla, protesta opposizioni alla Camera. Grimaldi (Avs) seduto per terra con kefiah – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2025 Le opposizioni, con Avs, Pd e M5S, hanno aperto la seduta della Camera occupando i banchi del Governo e chiedendo la convocazione urgente di una riunione di capigruppo per discutere degli attacchi israeliani alla Flotilla. Tra gli altri deputati, c'è Grimaldi di Avs che indossa una kefiah nera e gialla. Dopo la protesta dei parlamentari la seduta è stata sospesa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev