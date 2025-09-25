Presunti abusi su una 13enne nel Brindisino: indagati due adolescenti

I due avrebbero obbligato la ragazza a subire una violenza sessuale per strada. La giovane ha raccontato tutto ai genitori

La Procura dei minori di Lecce ha aperto un’inchiesta su presunti abusi sessuali nei confronti di una ragazza di 13 anni a Mesagne, un comune del Brindisino. Due adolescenti, rispettivamente di 12 e 15 anni, risultano indagati per violenza sessuale e sequestro di persona. La notizia, riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia, è stata confermata dall’ANSA. Secondo quanto emerge, le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La ragazza ha trovato il coraggio di denunciare l’episodio ai proprio genitori.

Le indagini ancora in corso

I due ragazzini avrebbero costretto la 13enne a subire una violenza sessuale in strada. L’obiettivo degli inquirenti è chiarire le circostanze in cui si sarebbero verificati i presunti abusi, raccogliendo testimonianze e ogni elemento utile a definire responsabilità e ruoli dei due giovani coinvolti. Si tratta di un fascicolo particolarmente delicato, gestito dalla Procura dei minori, che tutela l’identità della vittima e segue protocolli specifici per casi che riguardano minorenni. Le autorità ribadiscono che l’indagine è ancora in corso e che eventuali sviluppi saranno comunicati ufficialmente solo al termine delle verifiche. L’attenzione rimane alta, sia per la gravità delle accuse sia per la giovane età di chi è coinvolto.