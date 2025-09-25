Muore a 14 anni dopo una protesi al seno e un lifting ai glutei, la bugia della madre per nasconderlo al padre: «Colpa del Covid»

A spingere la ragazzina sarebbe stata proprio la madre, mentre il padre l’avrebbe scoperto solo guardando il cadavere. A compiere l’intervento, a Durango in Messico, il nuovo compagno della ex moglie

Gli interventi di chirurgia plastica glieli aveva fatti il compagno della madre, che di mestiere faceva proprio quello. Della mastoplastica additiva e del lifting ai glutei, al contrario, il padre ha scoperto solo una volta che si è trovato di fronte il cadavere della figlia di 14 anni. È successo a Durango, in Messico, dove lo scorso 20 settembre Paloma Nicole Arellano Escobedo è deceduta dopo essere entrata in coma per le conseguenze degli interventi.

La scusa della ex moglie: «Morta per Covid»

Raggiunto dalla notizia devastante della morte della figlia, al padre di Paloma Nicole non era stata fornita una spiegazione. Solo di fronte alle sue insistenze, gli era stato comunicato un motivo (evidentemente inventato): «È deceduta per complicazioni dovute al Covid-19». Un primo sentore che le cose non stessero esattamente così lo ha avuto dopo aver parlato con alcuni parenti al funerale della ragazzina: «Mi hanno detto che il suo seno era più grande di prima». Ma quando ha provato a parlarne con la ex moglie, la risposta è stata secca: «Non è vero, non ne so niente».

Le complicanze e la morte dopo il coma

E invece, secondo quanto ricostruito dai pubblici ministeri, la madre era perfettamente al corrente dell’intervento a cui la 14enne si era sottoposta una settimana prima di morire, anzi lo appoggiava tanto da affidarla alle mani del suo attuale fidanzato. Di fronte al corpo, il padre della ragazza non ha potuto far altro che «notare protesi mammarie. Le abbiamo fotografate, e anche le cicatrici. Abbiamo subito richiesto un’autopsia». Victor N., il chirurgo plastico, attualmente risulta indagato per negligenza e omicidio colposo. Secondo i risultati non definitivi dell’autopsia, la giovane sarebbe deceduta per edema cerebrale, problemi polmonari e cardiaci.

