Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ECONOMIA & LAVOROAutoLavoro e impresaSindacatiStellantisUnione europea

La crisi dell’auto non finisce: Stellantis mette in pausa sei fabbriche europee, Volkswagen si prepara a nuovi tagli

28 Settembre 2025 - 20:59 Bruno Gaetani
embed
stellantis-chiude-fabbriche-europee
stellantis-chiude-fabbriche-europee
A ottobre, il gruppo guidato da Antonio Filosa fermerà momentaneamente la produzione in diversi stabilimenti: «Sono chiusure temporanee»

Non si vede ancora la fine della crisi dell’automotive europeo. Tra dazi americani, alti prezzi dell’energia e transizione all’elettrico, le case automobilistiche del Vecchio Continente faticano a tenere a bada la concorrenza delle rivali cinesi, che continuano a rosicchiare sempre più quote di mercato. Non fa eccezione Stellantis, che secondo il quotidiano francese Les Echos ha deciso di mettere in pausa sei stabilimenti europei per via della domanda ancora stagnante di nuovi veicoli. I siti interessati sono quelli di Eisenach (Germania), Tychy (Polonia), Madrid e Saragozza (Spagna), Pomigliano (Italia) e Poissy (Francia).

Le chiusure temporanee delle fabbriche europee di Stellantis

Il colosso nato dalla fusione di Fca e Psa è stato uno dei costruttori automobilistici più colpiti dalla crisi del settore, con la produzione di veicoli in Italia (e non solo qui) che è crollata negli ultimi anni. Lo stop momentaneo a sei fabbriche europee, scrive Les Echos, è «il sintomo di una remontada che tarda a concretizzarsi». Il sito di Poissy, che occupa circa 2mila dipendenti, sarà chiuso per tre settimane, tra il 13 ottobre e il 3 novembre, con una settimana di ferie obbligate e dodici giorni di cassa integrazione. Ma lo stop autunnale della produzione interesserà anche altri stabilimenti: cinque giorni a Eisenach, sette giorni a Saragozza, otto giorni a Tychy, quattordici giorni a Madrid e Pomigliano.

Le difficoltà di Stellantis e Volkswagen

I sindacati temono che Stellantis, quarta casa automobilistica al mondo, possa chiudere altri stabilimenti in Europa a causa della pressione dei dazi di Donald Trump e dell’aggressiva concorrenza cinese. Ma va detto che il gruppo guidato oggi da Antonio Filosa non è l’unico ad affrontare difficoltà. A fine 2024, il colosso tedesco Volkswagen ha rivisto al ribasso le sue previsioni di vendita, preparandosi a tagliare 35mila posti di lavoro in Germania. «Stellantis conferma che la società sta adeguando il ritmo di produzione in alcuni dei suoi stabilimenti in Europa con chiusure temporanee», prova a minimizzare il gruppo multinazionale in una nota diffusa alla stampa. «Questa misura mira ad adeguare il ritmo di produzione a un mercato difficile in Europa – spiega ancora Stellantis – gestendo al contempo le scorte nel modo più efficiente possibile prima della fine dell’anno».

ANSA | Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Marco

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

In caso di crisi «tenete contanti in casa», il consiglio della Bce per sopravvivere 72 ore: quanto deve avere ogni famiglia

2.

Spid, anche quello di Poste può diventare a pagamento. Addio al piano gratuito: quanto può costare

3.

Dopo la multa da 500 milioni, Apple attacca l’Ue: «La legge sulla concorrenza va abrogata». L’ira di Bruxelles

4.

Maxi multa dell’Antitrust all’Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil: «Si sono accordate sul prezzo del carburante»

5.

«Se porti la tazzina, il caffè lo paghi meno della metà», l’idea della “Bar-atto” per abbattere il prezzo: «Glielo offriamo noi, se ci portano cibo»

leggi anche
ATTUALITÀ

Autostrade, pedaggi più bassi e rimborsi in caso di cantieri: da gennaio 2026 nuovo sistema tariffario

Di Ugo Milano
mario-draghi-auto-elettrica-ue
ECONOMIA & LAVORO

Auto elettriche, Draghi boccia la linea Ue: «Gli obiettivi del Green Deal si basano su presupposti che non valgono più»

Di Gianluca Brambilla
piano-ue-auto
ECONOMIA & LAVORO

Auto elettriche, i costruttori promuovono la linea di von der Leyen ma preparano la battaglia sulla scadenza del 2035. Ecco le prossime tappe

Di Gianluca Brambilla
Autobrennero
ECONOMIA & LAVORO

Stop auto a benzina e diesel dal 2035, Weber vuole rivedere il divieto: «Abbiamo perso 88mila posti di lavoro»

Di Ugo Milano