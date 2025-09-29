Regionali Marche, Acquaroli: Abbiamo vinto con una classe dirigente unita e coesa – Il video

(Agenzia Vista) Marche, 29 settembre 2025 "Ringrazio la nostra classe dirigente, del centrodestra marchigiano, che è stata unita e coesa nella sfida di una terra, In questi cinque anni abbiamo iniziato ad affrontare in maniera approfondita, cercando una discontinuità. E' stato un lavoro importante". Sono le prime parole di Francesco Acquaroli, dopo la riconferma alla presidenza delle Marche. Fb Francesco Acquaroli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev