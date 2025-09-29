Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Regionali Marche, Acquaroli: Abbiamo vinto con una classe dirigente unita e coesa – Il video

29 Settembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Marche, 29 settembre 2025 "Ringrazio la nostra classe dirigente, del centrodestra marchigiano, che è stata unita e coesa nella sfida di una terra, In questi cinque anni abbiamo iniziato ad affrontare in maniera approfondita, cercando una discontinuità. E' stato un lavoro importante". Sono le prime parole di Francesco Acquaroli, dopo la riconferma alla presidenza delle Marche. Fb Francesco Acquaroli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

