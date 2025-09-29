Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Roma, il capriolo in fuga dai cacciatori che ha bloccato la Pontina

29 Settembre 2025 - 08:47 Alba Romano
capriolo ferito pontina
capriolo ferito pontina
Investito da un automobilista, è stato salvato dai vigili e dalla Lipu

Un automobilista ha investito un capriolo dopo l’una di notte tra sabato e domenica 28 settembre sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano. L’uomo ha chiamato la polizia locale, che ha chiuso la circolazione sulla corsia di sinistra restringendo la carreggiata per la sicurezza dell’animale. E poi ha monitorato per tutta la notte le condizioni del capriolo. Sul posto, racconta Il Messaggero, il veterinario della Asl Roma 2 è arrivato al mattino. Ha visitato l’animale e ha confermato che aveva una ferita alle zampe.

Alla fine la Lipu di Villa Borghese ha accettato di ricoverare l’animale. La polizia locale ha messo a dispoisizone un furgone. Il capriolo è stato successivamente portato al centro specializzato del lago di Vico. Oltre tre i chilometri di coda da Pomezia fino al luogo dell’investimento, avvenuto a ridosso della Riserva di Decima Malafede da dove, verosimilmente, il capriolo era fuggito forse impaurito dagli spari di qualche cacciatore che usava il fucile in piena notte.

