Massacra la moglie a colpi di pietra e scappa. La donna trovata morta per strada: è caccia all’uomo nel Beneventano

30 Settembre 2025 - 11:37 Ugo Milano
femminicidio benevento pietra ricerche
L’aggressione è avvenuta durante la notte nel piccolo comune di Paupisi. Alcuni testimoni avrebbero sentito i due coniugi litigare, poi la scoperta del corpo solo stamattina

Femminicidio in provincia di Benevento, a Paupisi, dove un uomo ha aggredito la moglie con una pietra, colpendola ripetutamente e con violenza sulla testa. E dopo averla lasciata morente di fronte alla loro abitazione, si è dato alla fuga. I carabinieri sono alla ricerca di Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, scappato probabilmente nelle campagne vicino alla contrada Frasso.

La lite, poi l’aggressione

La vittima, Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa durante la notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre nel piccolo centro del Beneventano di 1.400 abitanti. I due coniugi sono stati sentiti litigare ad alta voce di fronte alla porta di casa, nella contrada Frasso. L’uomo, operaio, a un certo punto avrebbe raccolto un grosso masso colpendo la moglie. La 49enne è morta sul colpo.

L’allarme dei familiari e la fuga del marito

Del cadavere si sono accorti alcuni familiari della coppia solo alle prime ore di oggi. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. L’uomo era già scomparso.

