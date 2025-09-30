Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no all'autorizzazione a procedere – Il video

30 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 No all’autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri nei confronti del guardasigilli Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per la gestione del caso Almasri. Lo ha stabilito la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, riunitasi in seduta plenaria, che ha bocciato la proposta formulata dal relatore dem Federico Gianassi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

