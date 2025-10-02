Zelensky: Ho parlato di armi a lungo raggio con Trump, tutto dipende da lui – Il video

Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
02 Ottobre 2025
(Agenzia Vista) Danimarca, 02 ottobre 2025 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di aver discusso della fornitura di armi a lungo raggio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Abbiamo parlato con gli Usa e ringraziamo Trump per il dialogo produttivo. Abbiamo parlato di armi a lungo raggio”, ha detto Zelensky al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. “Ora tutto dipende dalle decisioni del presidente Usa”, ha aggiunto il leader ucraino. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

