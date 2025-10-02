Zelensky: Ho parlato di armi a lungo raggio con Trump, tutto dipende da lui – Il video

(Agenzia Vista) Danimarca, 02 ottobre 2025 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di aver discusso della fornitura di armi a lungo raggio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Abbiamo parlato con gli Usa e ringraziamo Trump per il dialogo produttivo. Abbiamo parlato di armi a lungo raggio”, ha detto Zelensky al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. “Ora tutto dipende dalle decisioni del presidente Usa”, ha aggiunto il leader ucraino. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev