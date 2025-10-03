Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀArrestiCuneoInchiestePiemonteTruffe

Prometteva guadagni facili e faceva la bella vita con i soldi dei clienti: arrestato Massimo Diotti, il «Madoff delle Langhe»

03 Ottobre 2025 - 10:43 Ugo Milano
embed
massimo-diotti-broker-alba
massimo-diotti-broker-alba
Il 55enne, broker ed ex direttore di banca, avrebbe raggirato decine di clienti per almeno due milioni di euro

Ad Alba, terra di tartufi, Barolo e cioccolato nel cuore delle Langhe e, c’è un uomo accusato di aver raggirato decine di persone. Si tratta di Massimo Diotti, 55 anni, ex direttore di banca e poi broker di fiducia per decine di risparmiatori, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa. Secondo la procura di Asti, il «Madoff delle Langhe» – come è stato già ribattezzato – avrebbe raggirato i propri clienti, utilizzando i loro risparmi per finanziare la propria azienda agricola, incrementare i vigneti di famiglia e mantenere uno stile di vita agiato. A ricostruire i dettagli della vicenda è La Stampa, che ha parlato con alcune delle vittime.

I racconti delle vittime

Una di loro definisce Diotti «un incantatore di serpenti» e ricorda la rabbia di vederlo circolare per Alba su una Porsche rosa a noleggio. A convincere i clienti erano promesse di rendimenti “sicuri” e una personalità capace di creare dipendenza: «Pendevamo tutti dalle sue labbra», racconta un’ex risparmiatrice. «Se ci penso oggi, mi do della co**iona. Mi guardo alle specchio e mi vergogno, perché a uno così non avrei dovuto affidare neanche un centesimo», aggiunge un’altra. colline. Pare, scrive La Stampa, che tra i truffati ci siano anche persone che Diotti ha conosciuto da bambino, amici di famiglia.

Sequestrati due milioni di euro

Gli inquirenti hanno sequestrato beni per oltre due milioni di euro, fra contanti, immobili, cascine trasformate in bed and breakfast, vigneti della tenuta di famiglia a Gavi, una Bmw usata dalla moglie – anche lei indagata – e la Harley Davidson con cui il broker amava scorrazzare nelle colline piemontesi. Secondo gli avvocati delle vittime, però, la truffa reale viaggerebbe su cifre molto più elevate: almeno 20 milioni di euro.

Lo schema Ponzi

In quanto ex direttore di filiale della Banca d’Alba, Diotti godeva di grande credibilità, tanto da portarsi dietro un pacchetto di clienti anche quando passò a Fideuram, una dozzina di anni fa. Ma parte dei patrimoni non sarebbero mai arrivati ai conti ufficiali. La banca ha interrotto i rapporti solo di recente, quando i sospetti erano già emersi. Il sistema utilizzato dal 55enne è il più classico degli schemi Ponzi, con i soldi dei nuovi clienti servivano a coprire le richieste dei più vecchi. Con documenti manipolati, il broker mostrava rendiconti apparentemente in crescita, mentre i risparmi venivano dirottati altrove. La truffa è crollata quando le richieste di rimborso sono diventate pressanti. Una giovane convinta di ereditare un patrimonio dal nonno ha scoperto i conti svuotati. Una pensionata ha raccontato di avergli pagato, senza saperlo, la Bmw della moglie. «Se l’avessi saputo, me la sarei comprata io», ha detto a La Stampa.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

I furti degli steward di Ryanair, dal contrabbando di sigarette ai contanti: «Mi sono fatto piscina e pannelli solari»

2.

Garlasco, parla a Open l’ex Ris Giampietro Lago: «La rinuncia all’incarico di Garofano? Magari non ha trovato un accordo coi Sempio sull’onorario»

3.

Dal bar spariscono migliaia di euro in Gratta e vinci, arrestato il dipendente. Il sistema con cui rubava quelli vincenti: come si è fatto scoprire

4.

Salvatore Ocone, il Tso e le parole dopo la strage in famiglia: «Mia moglie troppo autoritaria». Il figlio 21enne torna da Rimini: «Perché ero scappato da quella casa»

5.

Sciopero del 3 ottobre, lo scontro tra Cgil e Garante: cosa dice la legge e cosa rischia chi sciopera

leggi anche
ryanair voli 1 10 euro addio
ATTUALITÀ

I furti degli steward di Ryanair, dal contrabbando di sigarette ai contanti: «Mi sono fatto piscina e pannelli solari»

Di Giammarco Pio Isoldi
loredana canò patrizia reggiani copia
ATTUALITÀ

Patrizia Reggiani e la trappola dell’amica Loredana Canò, dall’amicizia in cella con Lady Gucci al «controllo assoluto del patrimonio»: perché l’hanno condannata a 6 anni

Di Ugo Milano
multe
ATTUALITÀ

Pioggia di multe false a Firenze. «Il trucco è sempre lo stesso, ingannano lasciando il Qr code»

Di Ugo Milano
truffa-dipendente-ospedale-bologna
ATTUALITÀ

Finte gravidanze e false malattie, la storia dell’operatrice sanitaria costretta a risarcire 130mila euro: «Ha lavorato 6 giorni in 9 anni»

Di Ugo Milano