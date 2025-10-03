Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Cortei Gaza, Schlein: Violenze? "Noi siamo in piazza come sempre pacificamente" – Il video

03 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 "Violenze? Guardatevi intorno. Noi come sempre siamo in piazza a portare le noste ragioni pacificamente: liberazione della Palestina, solidarietà ai palestinesi che stanno morendo sotto le bombe di Netanyahu e per la fame a cui Israele li ha costretti. I Governi insistano per sbloccare gli aiuti umanitari e per il rilascio degli attivisti della Flotilla" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della manifestazione pro Palestina e per la Flotilla a Roma. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

