L’ex deputato ha bisogno di un rene per sopravvivere: l’appello sui social di Amato Berardi, oggi in dialisi

La mobilitazione per l'ex parlamentare, eletto nel 2008 con il Popolo delle Libertà. Nato in provincia di Isernia, per decenni ha vissuto a Philadelphia

«Amato Berardi cerca un rene»: comincia così l’annuncio su Facebook dell’ex parlamentare molisano, 68 anni, oggi in dialisi in Italia dopo molti anni passati all’estero. Nella nota postata sul social network e corredata da una foto in ospedale, Berardi «lancia un appello a parenti e amici che lo stimano e lo conoscono perché cerca un rene causa una malattia gravissima». Nel post Berardi ricorda anche la mobilitazione della Niaf, l’associazione che promuove l’Italia negli Stati Uniti, impegnata a sua volta nella ricerca di un donatore.

Chi è Amato Berardi

Nato nel 1958 a Longano, in provincia di Isernia, Amato Berardi è stato naturalizzato statunitense dopo aver vissuto per decenni a Philadelphia, dove si era trasferito con la famiglia all’età di dodici anni. Imprenditore nel settore assicurativo e previdenziale, Berardi aveva intrapreso anche la carriera politica, venendo eletto alla Camera nel 2008 nella circoscrizione Estero (Nord America) con il Popolo della Libertà. Negli ultimi anni aveva anche fondato il Niapac, un comitato per promuovere l’impegno politico dei candidati italoamericani.

Un appello alle forze dell'ordine e coloro in servizio in tutti i settori dell'esercito italiano. Siete i primi ad aiutare il prossimo. Urge un donatore di rene per salvare la vita ad Amato Berardi. Contatta il 001 610 2561424 o scrivi a amatoberardi@hotmail.com per informazioni pic.twitter.com/FMHimU5Gxt — NIAPAC ITALIA (@NiaPacItalia) October 6, 2025

Foto copertina: Facebook