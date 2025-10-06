Elezioni Calabria 2025: risultati, affluenza e aggiornamenti in diretta
Oggi si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi, per le elezioni regionali in Calabria, per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. L’affluenza al voto alle 23 di ieri è stata del 29,08%. Numeri in leggero calo rispetto alla stessa rilevazione per le regionali del 2021, quando alla stessa ora si registrò il 30,88%. Le elezioni calabresi vedono i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra destreggiarsi, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Campania, Puglia e Veneto.
I candidati per queste elezioni regionali sono tre: il governatore uscente Roberto Occhiuto, per il centrodestra, sostenuto da 8 liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista); l’europarlamentare M5S ed ex presidente dell’INPS Pasquale Tridico, per il centrosinistra, sostenuto da 6 liste (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa Riformista, Lista Tridico Presidente e Alleanza Verdi e Sinistra) e infine Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare, di cui è leader e presidente.
«Se escludiamo chi vive fuori, affluenza al 70%»
Il vice capogruppo di Fratelli d’Italia, Alfredo Antoniozzi è molto ottimista sulla reale affluenza alle urne dei cittadini calabresi: «I dati dell’astensione in Calabria sono dopati dalla presenza di 420mila elettori residenti all’estero», spiega. E aggiunge: «Se a questi aggiungiamo gli oltre 400 mila che risiedono qui ma vivono in altre città ci accorgiamo che alla fine la percentuale reale dei calabresi votanti è superiore al 70%». Antoniozzi spiega che i cittadini residenti all’estro ed iscritti all’Aire votano più frequentemente per le amministrative, quindi per il comune di provenienza: «È sbagliato affidarsi semplicemente all’anagrafe e non fare un discrimine che tenga conto di queste circostanze».
Elezioni regionali Calabria: gli orari dei seggi aperti
In Calabria le urne sono rimaste aperte domenica 5 ottobre dalle ore 7:00 alle 23:00 e sono aperte lunedì 6 ottobre dalle ore 7:00 alle 15:00. Dopo inizieranno le operazioni di spoglio delle schede per determinare l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e dei 31 membri del Consiglio regionale (uno dei quali è di diritto il governatore eletto, mentre i restanti 30 sono eletti con sistemi proporzionali e maggioritari). La regione è suddivisa in tre circoscrizioni — Nord, Centro e Sud — con le province, che determinano poi l’assegnazione dei seggi. Qui le modalità di voto e di assegnazione dei seggi.