Elezioni Calabria 2025: risultati, affluenza e aggiornamenti in diretta

Tre gli sfidanti: il governatore uscente Roberto Occhiuto, l'europarlamentare M5S Pasquale Tridico e Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana Popolare

Oggi si vota ancora dalle 7 alle 15 di oggi, per le elezioni regionali in Calabria, per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. L’affluenza al voto alle 23 di ieri è stata del 29,08%. Numeri in leggero calo rispetto alla stessa rilevazione per le regionali del 2021, quando alla stessa ora si registrò il 30,88%. Le elezioni calabresi vedono i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra destreggiarsi, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Campania, Puglia e Veneto.

I candidati per queste elezioni regionali sono tre: il governatore uscente Roberto Occhiuto, per il centrodestra, sostenuto da 8 liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista); l’europarlamentare M5S ed ex presidente dell’INPS Pasquale Tridico, per il centrosinistra, sostenuto da 6 liste (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa Riformista, Lista Tridico Presidente e Alleanza Verdi e Sinistra) e infine Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare, di cui è leader e presidente.