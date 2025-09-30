Meloni e Schlein sullo stesso volo per Calabria, la scelta dei posti a bordo e l’incrocio con gli altri capi di partito: cosa si sono detti dopo l’atterraggio

Volo di linea per la premier e diversi altri leader politici. Tutti diretti a Lamezia Terme, per la prossima sfida delle Regionali in Calabria. Cosa si sono detti e perché la premier non ha preso un volo di Stato

La campagna elettorale per le elezioni regionali passa anche da un volo di linea Ita diretto a Lamezia Terme, con a bordo quasi tutti i protagonisti della prossima sfida in calendario, stavolta in Calabria. Archiviato il primo round nelle Marche, Giorgia Meloni, Elly Schlein, Antonio Tajani, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si sono ritrovati tutti sullo stesso aereo pronti per andare a sostenere i rispettivi candidati, Roberto Occhiuto per il centrodestra e Pasquale Tridico per il centrosinistra.

La scena a bordo

Prima di salire a bordo, le due leader si sono incrociate e hanno scambiato un veloce saluto. Poi tutti il proprio posto per il decollo: Meloni seduta in prima fila, lato destro, con la sua segretaria Patrizia Scurti. Sul lato opposto, Bonelli, leader dei Verdi. Poco dietro, Fratoianni di Sinistra Italiana e il ministro degli Esteri Tajani. Schlein, reduce dalla sconfitta marchigiana ma sorridente, si accontenta della Economy insieme al resto della delegazione dem. A tenere banco tra i leader in Business non solo la Calabria: Tajani ha discusso a lungo con Bonelli e Fratoianni della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, esortando il cambio di rotta verso Cipro.

Dopo l’atterraggio

All’arrivo a Lamezia, un’ultima breve sosta sulla pista: Meloni, Tajani e Schlein hanno continuato il confronto sulla crisi mediorientale, con la leader del Pd che ha ribadito la necessità di un corridoio umanitario permanente, secondo quanto riferito da Repubblica. Dopo un saluto di rito «Ci aggiorniamo», ognuno per la sua strada: Meloni, affiancata dal vicepremier Tajani, da Matteo Salvini e dagli altri leader del centrodestra, ha in agenda un comizio a Lamezia Terme a sostegno del governatore uscente Roberto Occhiuto, ricandidato alla guida della regione. Elly Schlein, ha proseguito verso Crotone, dove sul palco con lei salirà Pierluigi Bersani per sostenere Pasquale Tridico. Fratoianni farà campagna a Catanzaro mentre Bonelli sarà a Paola.

Perché Meloni non ha preso un volo di Stato

Quella di vedere un presidente del Consiglio su un volo di linea è una scena inusuale. Gli esponenti di governo sono soliti muoversi con gli aeri in dotazione alla flotta di Stato, che sono stanziati a Roma-Ciampino. Non trattandosi però di uno spostamento per seguire un impegno istituzionale, ma di un viaggio di campagna elettorale per sostenere il candidato del centrodestra, la premier, così come Tajani, hanno dovuto ripiegare su un volo di linea.