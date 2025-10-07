Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
Gino Cecchettin e la giustizia riparativa per Filippo Turetta: «Non la escludo assolutamente»

07 Ottobre 2025 - 07:01 Alba Romano
Il padre di Giulia: ma adesso è troppo presto

Gino Cecchettin non esclude la giustizia riparativa per Filippo Turetta. Il padre di Giulia crede a un percorso per i femminicidi: «Penso, in generale, che possa essere un percorso valido per reinserire nella società le persone che hanno sbagliato, anche in modo grave. Ma bisogna reinserirle dando loro gli strumenti concreti per riparare davvero il loro errore. Parlo però da cittadino, non del mio caso». Nel suo caso, quando ha detto «È troppo tardi», intendeva «che è troppo tardi in riferimento alla fase in cui è attualmente il processo, visto che siamo a un mese dall’Appello. In realtà, forse è troppo presto. Riparare richiede un orizzonte più a lungo termine». Ma non esclude assolutamente un percorso di giustizia riparativa per Turetta.

La pressione mediatica

Cecchettin parla in un’intervista rilasciata a Jessica Muller Castagliolo per il Quotidiano Nazionale. Nella quale parla anche della pressione mediatica che ha percepito: «Ti senti giudicato. Non puoi prendere posizione su nulla senza essere frainteso. Tutto questo non è solo dolore, ma la prigione di stereotipi e pregiudizi». Nonostante ciò, rifarebbe tutto: «Assolutamente sì. Gli stereotipi si combattono anche così. Affrontandoli, senza paura di andare controcorrente. Un po’ alla volta le cose cambiano. Non abbiamo molta scelta: si deve far così, cercare di combattere le correnti contrarie».

La violenza sulle donne

Secondo Cecchettin «quello che ancora è assente è una reale conoscenza del tema. Bisogna partire da qui. Per questo ho voluto attorno a me un comitato scientifico di esperte ed esperti che studiano il fenomeno da tempo. L’obiettivo è costruire possibili soluzioni partendo da una consapevolezza anche scientifica del fenomeno». Divulgare, a partire dalla scuola, come fa con la Fondazione: «Sì, anche cercando di creare compendi più semplici, per far emergere le varie facce della violenza. Mostrarle a tutti». E vuole che si percepisca che la violenza sulle donne è un problema soprattutto per gli uomini «Lo spero. E non perdo la speranza».

